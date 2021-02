Le Rassemblement national de Charente-Maritime vent debout contre le projet éolien en mer au large de l’île d’Oléron. La branche départementale du parti de Marine Le Pen dénonce une aberration économique et écologique. Elle appelle à une journée d’action vendredi prochain, dans le cadre de sa campagne pour les élections départementales et régionales de 2021. Les militants se rendront au port de la Cotinière au large duquel ce projet de plusieurs dizaines de machines doit être implanté, sur une zone de 300km² classée Natura 2000. On écoute Séverine Werbrouck, déléguée départementale du RN en Charente-Maritime, conseillère régionale et conseillère municipale de Saint-Pierre-d’Oléron :

Séverine Werbrouck qui en fait son cheval de bataille pour les Départementales de 2021, puisqu’elle est candidate aux côtés de Michel Vollet sur le canton de La Tremblade et souhaite vivement le maintien des élections pour les 13 et 20 juin prochains :