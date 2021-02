La Charente-Maritime reste placée en vigilance orange ce matin en raison de la décrue de la Charente qui se poursuit, mais très lentement. En cause : la pluie qui dure et des coefficients de marée élevés actuellement. Le niveau de l’eau était toujours au-dessus de la barre des 5,70m cette nuit, à 5,76m. Les opérations de nettoyage se poursuivent. Et de secours également. Une dizaine d’interventions ont encore été réalisées hier.