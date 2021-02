Une intersyndicale CGT, FO, FSU, FGRFP et LSR appelle les autorités départementale et préfectorale à mettre en place rapidement un « vaccinobus » sur le territoire. Un courrier leur a été envoyé, sans réponse pour l’instant. Voilà pourquoi une seconde lettre leur sera adressée dès lundi, ainsi qu’à l’Agence régionale de santé. Car il y a urgence pour les retraités qui souffrent d’isolement et de problèmes de mobilité pour se rendre dans les centres de vaccination, sans compter les délais d’attente pour les inscriptions qui ont pris du retard en raison du manque de doses. C’est ce que nous dit Guy Silvestri, secrétaire général de l’Union syndicale des retraités CGT de Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/retraites-vaccins.mp3 Des équipes mobiles de vaccination doivent être mises en place en Charente-Maritime, mais cela ne concernerait finalement que les résidents des Ehpad.