Scène ouverte avec l’auteure et comédienne Caroline Le Flour de Vannes (56).

“J’ai été engagée dans l’armée à 19 ans, Chef de projet marketing à 27 ans puis “burnoutée”. J’ai eu un cancer à 32 ans, ai suivi des traitements FIV à 35 pour être finalement déclarée infertile à 36. Je décide alors de revenir à ma première passion, l’écriture. Interpellée par la richesse des situations et des ressentis provoqués par la maladie et forte de cette expérience j’écris à 37 ans « la Chauve SouriT », un one woman show décapant que j’interprète dans toute la France et dans lequel je raconte avec humour et authenticité mon combat contre la maladie. Toutes ses expériences de vie représentant la richesse de mon histoire et la singularité de mes écrits, je suis, aujourd’hui, à 39 ans, auteure de « LE COMPLEXE DU TRAMPOLINE” dans lequel j’explique comment j’ai réussi à toujours rebondir face aux galères de ma vie, un développement existentiel humoristique et thérapeutique dans lequel j’explore l’ensemble de ma vie. J’y partage mes expériences, mes questionnements, mes principales leçons de vie. Donnant à mes aventures personnelles un caractère universel, j’invite le lecteur à travers mon récit à faire le point, s’il le souhaite, sur sa propre vie. Après une carrière de plus de 10 ans dans la communication, je suis également revenue à l’une de mes passions, la nature humaine. Aujourd’hui, je suis Psycho-Somatothérapeute, diplômée de l’EEPSA (Ecole Européenne de Psychothérapie Socio Somato Analytique) et partage ma vie entre Paris et la Bretagne. Je propose des conférences, des débats mais aussi des ateliers sur la résilience et bien d’autres sujets présents dans mes écrits.

En séance dédicace le samedi 13 février de 10h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00 au magasin Carrefour d’Angoulins.

