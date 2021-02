C’est aujourd’hui en fin de matinée qu’a lieu l’hommage en mémoire des six adolescents tués dans un accident de car scolaire à Rochefort. Cinq ans jour pour jour après le drame survenu le 11 février 2016. Une cérémonie silencieuse est prévue à 11h30 avenue Bachelar, tout près du lieu de l’accident où la ridelle ouverte d’un camion-benne avait cisaillé le bus de part en part, provoquant la mort des six victimes. Cet hommage aura lieu devant la plaque commémorative, en présence des familles, des représentants de l’Etat, des parlementaires et des élus locaux qui y déposeront une gerbe.