Le maire et président de l’Agglo Jean-François Fountaine a annoncé à son homologue saintais Bruno Drapron l’arrivée de renforts. Il a prévu la mise à disposition dès ce mercredi de 13 agents des deux collectivités et de 4 camions plateaux qui rejoindront les équipes de Saintes, afin de désencombrer et nettoyer les rues de la ville sinistrées. Il fait savoir également que des moyens supplémentaires pourront être déployés si besoin, en fonction de l’état d’avancement de la décrue.