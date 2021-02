La crue de la Charente a atteint son pic hier à Saintes à 6,20m. Désormais, tous les habitants sinistrés et les élus attendent avec impatience une décrue qui devrait s’amorcer aujourd’hui, et s’accentuer plus nettement demain comme le souligne la maire Bruno Drapron :

A Saintes, les dégâts sont importants comme l’a constaté la secrétaire d’Etat en charge de la biodiversité Bérangère Abba qui s’est rendue sur place hier afin de rencontrer les riverains et les commerçants impactés par les inondations. Elle a tenu à saluer le travail des forces d’intervention et des élus locaux, tout en témoignant de la solidarité de l’Etat aux sinistrés. On l’écoute :

Bruno Drapron, le maire de Saintes, a déposé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la secrétaire d’Etat, aux côtés des maires d’autres communes sinistrées que sont Les Gonds, Courcoury, Chaniers, Dompierre-sur-Charente, Chérac, Bussac-sur-Charente et Saint-Vaize.

En Charente-Maritime, plus de 300 sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers sont mobilisés depuis quatre jours, avec des renforts des départements voisins. Plus de 600 opérations ont été réalisées dans les 22 communes sinistrées. Et l’on estime à 900 le nombre de personnes évacuées. On écoute le contrôleur général Pascal Leprince, directeur du Service départemental d’incendie et de secours de Charente-Maritime :

Du côté de la Boutonne, à Saint-Jean-d’Angély, la décrue se poursuit lentement, car il y a eu encore pas mal de pluies ces dernières heures. Le niveau de l’eau était encore à 10,32m hier matin. Mais ce niveau reste critique. D’où la vigilance orange qui est maintenue. Toutefois, le plan d’eau et l’aire de camping-car ont été rouverts. En revanche, la route entre le camping et le quartier de Moulinveau est toujours impraticable. La mairie informe qu’elle va faire une demande de déclaration de catastrophe naturelle. Les habitants touchés par les inondations doivent prendre des photos et faire une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance.