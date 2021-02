La cité saintongeaise a été choisie comme ville de départ de cette 35e édition qui se déroulera du 24 au 27 août. Le tracé a été dévoilé hier par les organisateurs. Un programme en cinq étapes comme d’habitude. La première conduira donc les coureurs de Pons jusqu’à Parthenay dans les Deux-Sèvres ; la 2e, de Parthenay à Ruffec en Charente ; la 3e, entre Moncontour et Loudun dans la Vienne ; la 4e, le contre-la-montre, entre Monts-sur-Guesnes et Loudun ; et la dernière partira de Villefagnan en Charente direction Poitiers.