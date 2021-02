A Chaniers, près de Saintes, la société Lyspackaging lance une gamme de piluliers biodégradables et réutilisables. Nommés veganbottle healthcare, ces piluliers pour compléments alimentaires sont fabriqués en matière végétale à partir de ressources renouvelables. Compostables et 100% made in France, ils ont pour objectif de lutter contre la pollution plastique pétrochimique.

Ces piluliers biodégradables sont fabriqués à partir de roseau, de lin, de chanvre et de bagasse de canne à sucre. Ils sont disponibles dans 7 formats allant de 80ml à 250ml avec deux types de bouchons possibles. La société saintongeaise Lyspackaging, déjà connue pour ses bouteilles compostables, propose aussi de fabriquer des flacons sur mesure. Ces piluliers ont été certifiés pour le contact alimentaire.

La matière qui les compose est un mix de matière végétale et organique issue du recyclage des ressources renouvelables entièrement biologiques. Lorsque le pilulier est en fin de vie, il est possible de le recycler ou de le composter. La société Lyspackaging garantit que sa gamme est fabriquée sans aucune goutte de pétrole, contrairement au plastique habituellement utilisé pour les contenants.

La société assure supprimer plus de 50% des émissions à effets de serre en comparaison à du plastique traditionnel. Pour neutraliser son empreinte carbone, elle travaille avec un programme de reforestation à Haïti, Reforest’Action, et avec Agrinotech, une association haïtienne spécialisée dans le déploiement de technique agricole favorable à une gestion vertueuse des ressources naturelles et au développement socio-économique des populations.