Le Département et l’Etat au chevet des sinistrés de Saintes. Le président de la Charente-Maritime Dominique Bussereau et le préfet Nicolas Basselier sont attendus en fin d’après-midi ce vendredi au centre de secours principal pour faire le point sur les inondations qui touchent actuellement le département toujours placé en vigilance orange par Météo France. Ils visiteront ensuite un secteur de la ville particulièrement impacté par la crue du fleuve Charente. Le niveau de l’eau ne cesse de monter. Il a atteint les 5,90m hier soir sous le pont Palissy. On attend 6,20m dimanche en raison des prévisions météos défavorables. Plus de 2000 habitations sont menacées. Une dizaine de maisons ont déjà été évacuées. Des habitants ont été relogés à l’Abbaye aux Dames. Une cinquantaine d’agents municipaux et près de 80 pompiers sont mobilisés 24h/24 pour venir en aide aux sinistrés. Le maire Bruno Drapron va demander au préfet la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.