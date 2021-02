La politique migratoire semble se durcir dans le département, selon les associations locales qui leur viennent en aide quotidiennement. Elles sont une quinzaine rassemblées au sein du collectif Migrants 17, qui a tenu une conférence de presse hier matin à La Rochelle pour dresser un état des lieux des conditions d’accueil des Mineurs non accompagnés dans le département. On écoute Didier Meyerfeld, bénévole à Solidarité migrants La Rochelle :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/jeunes-migrants-1.mp3 A ce jour, 350 mineurs non accompagnés sont pris en charge par le Département. Ces jeunes sont originaires pour la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest. Ce sont pour une très grande majorité des garçons. Ils ont généralement entre 15 et 17 ans. Mais pas simple à prouver pour ces jeunes bien souvent sans papier qui, à leur arrivée en France, doivent suivre une procédure pour prouver leur minorité. Une procédure que condamne Didier Meyerfeld :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/jeunes-migrants-2.mp3 Le collectif Migrants 17 s’apprête à lancer une série d’actions pour interpeller l’opinion publique sur les conditions d’accueil des migrants, avec l’organisation d’une conférence-débat le 9 mars à 20h30 au palais des congrès de Rochefort. Et la projection du film « Numéro 387 disparu en Méditerranée » le 9 avril à 9h30 au cinéma de Rochefort.