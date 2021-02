L’île d’Oléron va-telle faire le plein de touristes pendant les vacances d’hiver ? Alors que les congés scolaires débutent ce soir pour la zone A, et que les remontées mécaniques vont rester fermées dans les stations de ski, ce contexte si particulier de crise sanitaire pourrait de nouveau profiter à la destination oléronaise ces prochains jours, comme cela a déjà été le cas lors des dernières vacances de Noël. C’est ce que nous dit Christophe Sueur, maire de Saint-Pierre-d’Oléron et nouveau président de l’Office de tourisme de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/tourisme-oleron-1.mp3 Ces nouveaux visiteurs, Christophe Sueur les appelle des néo-touristes, qui viennent découvrir un territoire bordé par 80km de plages sous un autre jour, avant la belle saison. Une saison qui se prépare actuellement avec la mise en place d’un programme d’accueil et d’évènements, sous réserve que la pandémie le permette. Christophe Sueur :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/tourisme-oleron-2.mp3 Pour renforcer son attractivité, et malgré la crise, l’île d’Oléron continue de travailler sur son programme de restructuration de son réseau de pistes cyclables, avec la réhabilitation avant l’été de 30km supplémentaires ; et sur la création de navettes gratuites terrestres et maritimes vers les lieux de vacances, les plages et La Rochelle.