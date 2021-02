Scène ouverte avec le chanteur Rey Damian de La Rochelle.

Rey Damian Alvarez alias Rey Damian est un artiste latino de la nouvelle génération. Né le 27 février 1991, à Cuba, il a grandi à la Havane, son père professeur de salsa l’initie dès son plus jeune âge aux musiques latines, c’est alors que sa passion pour la musique se révèle. En effet, à l’âge de 8 ans, il signe son premier texte et fredonne ses premières mélodies. A l’âge de 13 ans, il compose ses premières chansons influencées par de nombreux courants musicaux tels que le Hip Hop, le Reggaeton et la Pop. Rey Damian signe son premier titre au sein du label « Better blue » dans lequel il travaille en collaboration avec Franck Postelmans, Mehdi Bendiab et Alpha Baba. En 2014, il signe son deuxième titre ” Pop pop kuduro ” avec plus 13 millions de vue. Il travaille en collaboration avec de nombreux artistes comme, Jimi Sissoko, Alpha Baba, dj Pauliti, Parisa, T Nola et d’autres artistes. Il chante aussi en première partie de grands artistes latino, et dans les plus grands clubs latino de France tels que la pagode, le set club, pau brésil, kao shag, casa latina.

Son premier album s’appele EPK «Activate». Et actuellement son nouveau titre s’appelle « Solita ».

