Nouvelle journée de grève ce jeudi partout en France. Une intersyndicale CGT, FSU et Solidaires a lancé un appel à une journée d’action interprofessionnelle dans le public et le privé, avec l’organisation de manifestations sur l’ensemble du territoire. En Charente-Maritime, trois rassemblements sont prévus à 10h30 place de Verdun à La Rochelle, devant le palais de justice de Saintes et place Jean-Louis Frot à Rochefort. Les syndicats réclament de meilleurs salaires et dénoncent une dégradation des conditions de travail qui s’est accentuée avec la crise sanitaire. On écoute Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’union départementale CGT 17 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/cgt-1.mp3 Après deux journées d’action organisées fin janvier dans les secteurs de la santé et de l’éducation, Yvonne Gaborit ne s’attend pas à une forte mobilisation ce jeudi :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/cgt-2.mp3 A noter que des perturbations sont à prévoir dans les transports, les services publics, et les écoles, collèges et lycées.