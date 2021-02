La mesure pour l’ouverture des commerces le dimanche reconduite en Charente-Maritime. Autorisée en janvier, elle va se poursuivre début février sur dérogation du préfet Nicolas Basselier. Tous les commerces du département pourront donc ouvrir les dimanches 7 et 14 février. Une mesure destinée à compenser les pertes générées par la crise sanitaire et les mesures de confinement et de couvre-feux. Elle contribue en outre à réguler les flux de clientèle durant le week-end.