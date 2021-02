Pas de Fête du mimosa cette année à Saint-Trojan-les-Bains, sur l’île d’Oléron. Covid oblige, l’évènement phare de l’hiver, qui aurait dû se dérouler le 3e week-end de février, a été annulé. En lieu et place, la commune organise à partir de samedi un programme d’animations sur trois semaines, pendant toute la durée des congés scolaires. La municipalité souhaitait en effet perpétuer cette tradition, malgré le contexte sanitaire. On écoute la maire de Saint-Trojan-les-Bains Marie-Josée Villautreix :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/mimosa-1.mp3 Et quelques animations de rue seront aussi proposées. Marie-Josée Villautreix :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/mimosa-2.mp3 A noter qu’une vingtaine d’apprentis fleuristes du CFA de Saintes sont présents aujourd’hui pour réaliser les décorations florales du village à base de mimosa, avant le coup d’envoi des festivités samedi. Ce partenariat est une première. Il pourrait être reconduit l’année prochaine.