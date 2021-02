Le point sur les crues en Charente-Maritime. Le département est toujours placé en vigilance orange par Météo France. A Saint-Jean-d’Angély, la situation est de plus en plus critique. Malgré une accalmie côté ciel, le niveau de l’eau continue de monter. Il était à 10,52m ce midi sous le pont Saint-Jacques. Soit 30cm de plus en 24 heures. Selon les prévisions, il devrait atteindre les 10,70m demain. Les maisons les plus exposées du faubourg Taillebourg et le quai de Bernouët risquent d’être inondés. Les habitants ont été invités à mettre leurs biens à l’abri et à trouver des solutions de relogement temporaire.

A Saintes, le phénomène s’est accru la nuit dernière. Le niveau de la Charente devrait atteindre les 5,65m ces prochaines heures. Face au risque d’inondation, plusieurs rues ont déjà été fermées à la circulation et au stationnement. Les riverains sont invités à se diriger vers des parkings plus en hauteur qui ont été rendus durant cette période de montée des eaux. Les équipes municipales et les sapeurs-pompiers sont à pied d’œuvre pour aider les habitants et anticiper les prochaines mesures.