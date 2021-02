Météo France maintient son alerte orange aux crues en Charente-Maritime. Cela concerne désormais les tronçons de la Charente aval, de la Dronne aval et de la Boutonne amont. Les niveaux vont continuer à monter, avec les cumuls de pluies déjà tombés et ceux à venir ces prochaines heures. A Saint-Jean-d’Angély, le cote pourrait atteindre les 10,50 mètres tout à l’heure à 13h. Désormais, les risques d’inondations dans le faubourg Taillebourg et dans le camping semblent inévitables. On fait le point avec la maire de Saint-Jean-d’Angély Françoise Mesnard :

Le Poste de commandement communal a été activé par la mairie. Il estime que le risque est sérieux. D'où un certain nombre de dispositions qui ont été prises pour parer au mieux à l'urgence et éviter des conséquences désastreuses. Les habitants sont priés de mettre leurs affaires et leurs voitures à l'abri. Et la mairie s'engage à leur prêter main forte. Françoise Mesnard :

En cas de difficulté ou pour toute question, il ne faut pas hésiter à contacter le 17 ou le 18. A noter que le Département et le Syndicat de la Boutonne amont sont aussi mobilisés pour veiller au bon écoulement des eaux de la Boutonne, en s'assurant que les ponts et les buses ne sont pas obstrués.

A Saintes, le niveau d’eau pourrait atteindre entre 5,10m et 5,30m cet après-midi sous le pont Palissy. Plusieurs rues risquent d’être inondées, ainsi que le camping municipal. Des agents de la Ville sont sur le terrain depuis ce matin pour assister les riverains concernés. Une ligne d’urgence a été activée si nécessaire. Il s’agit du 05 46 92 34 45.