C’est la décision que vient de prendre la direction de l’établissement, face à une reprise active de l’épidémie de covid-19. Il n’est plus possible pour les familles et les proches de venir rencontrer un patient. Sauf cas exceptionnels pour ceux qui sont en fin de vie, qui présentent des difficultés psychologiques importantes ou pour les mineurs. Pour ce qui est des consultations externes, les accompagnants ne sont plus non plus autorisés à entrer dans l’établissement.