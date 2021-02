Les chiffres de la délinquance en Charente-Maritime. Ils sont globalement en baisse. Publiés ce lundi, ils montrent une diminution des crimes et délits de 15% entre 2019 et 2020, toutes catégories confondues. Toutefois, parmi les faits les plus marquants, on note une forte progression des violences intrafamiliales. La crise sanitaire et les mesures de confinement ont fait exploser le nombre de plaintes qui ont bondi de 24% en un an. Le point avec Lucie Alix :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/bilan-2020.mp3