La Charente-Maritime reste placée en alerte orange crues-inondations pour le bassin de la Dronne aval. Les autres cours d’eau du département sont placés en vigilance jaune. C’est le cas de la Boutonne. Hier, la cote était de 10,01 mètres au pont Saint-Jacques. Et le niveau pourrait encore monter en raison des pluies annoncées pour ces cinq prochains jours. Le plan de prévention des inondations a été activé ce lundi par la mairie. Seuls les habitants du camping et du bas du faubourg Taillebourg son concernés en cas de débordement du fleuve. Plusieurs accès ont été bouclés.

Et puis à Saintes, la Charente a atteint hier matin 4,17 mètres. Plusieurs rues ont été inondées et sont impraticables. Il est conseillé de rester prudent aux abords.