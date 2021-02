La galerie marchande de l’Hyper U Beaulieu à Puilboreau, près de La Rochelle, fermée. Elle fait partie des centre commerciaux de plus de 20 000 m² qui doivent rester portes closes depuis hier en France, sur décision du gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19. La décision a été prise par la préfecture de la Charente-Maritime ce matin, après un recomptage scrupuleux de chaque mètre carré. Certains commerçants n’ont appris la nouvelle que quelques minutes avant l’ouverture. Ne sont pas concernés : les pharmacies, l’alimentaire, et les magasins de vente de tabac et de cigarettes électroniques. Les commerces fermés pourront encore assurer des livraisons et pourront bénéficier du fonds de solidarité renforcé. A noter que l’Hyper U Beaulieu de Puilboreau est le seul centre commercial concerné par cette nouvelle mesure en Charente-Maritime.

Par ailleurs, les mesures suivantes ont été prises pour les autres commerces :

– un renforcement de la jauge d’accueil du public pour les commerces d’une surface de vente de plus de 400 m², fixée à 10 m² par client ;

– le maintien d’une jauge à 8 m² par client pour les commerces dont la surface de vente est inférieure à 400 m² ;

– les établissements dont la surface de vente est inférieure à 10 m² ne peuvent accueillir qu’un seul client à la fois.

Pour rappel, chaque commerce doit afficher, de façon visible depuis l’extérieur, le nombre maximal de personnes autorisées simultanément. Les commerçants sont responsables du respect de la jauge imposée.