Le réseau Les Vacances Camping Paradis débarque en Charente-Maritime. Un réseau d’affiliation qui annonce son arrivée dans quatre premiers établissements du département dès la saison prochaine. Deux sur l’île d’Oléron, un à Fouras et un dernier à Saint-Palais-sur-Mer. Lancé il y a un an, le réseau est déjà fort de 44 établissements, dont l’ambiance et l’univers sont directement inspirés de la série télé.

Les quatre campings de Charente-Maritime concernés par ce rapprochement avec le réseau Les Vacances Camping paradis sont ceux de La Cailletière à Dolus-D’Oléron, des Pins d’Oléron à Grand-Village-Plage, des Charmilles à Fouras et des Pins à Saint-Palais-sur-Mer. Quatre établissements qui promettent à leurs futurs clients une expérience unique et originale dans un cadre reprenant l’univers et l’ambiance de la série télévisée de TF1, comme le souligne le réseau dans un communiqué. A cela s’ajoute des animations inédites labellisées Camping Paradis et une scénographie reprenant les codes du feuilleton, grâce au portique, à la voiturette électrique et aux tenues du personnel facilement identifiables. C’est la première fois en France qu’un réseau d’affiliation de campings est directement inspiré d’une série télévisée. L’objectif du réseau est de toucher les 12 millions de Français qui séjournent en camping chaque année, ainsi que les millions de téléspectateurs qui regardent régulièrement la série « Camping Paradis » en prime time sur TF1.