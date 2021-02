Communiqué de la préfecture de la Charente-Maritime

ALERTE ORANGE CRUES SUR LA SEUDRE

Une alerte CRUES de niveau ORANGE est annoncée par le Service de prévision des crues pour la Seudre au moment la marée haute de lundi 1er février 2021 matin, vers 6 heures 55. Le préfet de la Charente-Maritime a alerté les municipalités et l’ensemble des acteurs concernés afin que toutes les dispositions soient prises pour assurer la sécurité de tous. Pour rappel, l’estuaire de la Gironde est toujours au niveau de vigilance ORANGE CRUES. Les autres cours d’eau du département sont placés en vigilance jaune. Le préfet de la Charente-Maritime appelle la population résidant aux abords de cours d’eau, et plus particulièrement ceux de la Seudre et de l’estuaire de la Gironde, à la plus grande vigilance.

Rappel aux usagers concernant les risques d’inondations :

Ces risques appellent une vigilance accrue de la part de tous.

A l’annonce de la montée des eaux :

Fermer portes, fenêtres, soupiraux, aérations, pour ralentir l’entrée de l’eau et limiter les dégâts ;

Couper l’électricité et le gaz pour éviter électrocution ou explosion ;

Monter dans les étages avec : eau potable, vivres, papiers d’identité, lampe de poche, vêtements chauds, vos médicaments pour attendre les secours dans les meilleures conditions ;

Ne pas prendre l’ascenseur pour éviter de rester bloqué ;

Ne descendez pas dans les sous-sols ;

Écouter la radio pour connaître les consignes à suivre ;

Se tenir prêt à évacuer les lieux à la demande des autorités, prendre ses papiers d’identité et si possible, fermer le bâtiment ;

Ne pas aller à pied ou en voiture dans une zone inondée, c’est s’exposer au danger.