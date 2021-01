Scène ouverte avec le duo Idéal de La Rochelle.

Idéal est un duo rochelais composé d’Elena Penalver au chant et au piano, et de Dave Duran à la batterie. Elena et David se rencontrent sur la scène du Bateleur en 2016. Tous deux musiciens professionnels, riches d’expériences personnelles, ils partagent quelques soirées musicales au cabaret avant de former un duo au répertoire varié et plein de surprises. En revisitant des tubes de pop, rock, variété internationale, hip-hop, électro, soul, disco et tant d’autres, les musiciens se font plaisir à partager leur multitude d’influences à travers.

