La jeune association insulaire, qui a vu le jour en septembre dernier, en pleine crise sanitaire, déplore un net recul des libertés individuelles et démocratiques depuis le début de la pandémie. Confinement, couvre-feu, interdiction de se rassembler et huis clos imposé dans les conseils municipaux et communautaires… Voilà autant d’atteintes à la démocratie et aux libertés des citoyens que regrette le LabØcitoyen, comme le souligne son secrétaire Roland Perret :

Face à une telle situation, le LabØcitoyen a décidé d'adresser une lettre ouverte aux élus oléronais pour les inciter à prendre cinq mesures. Cinq propositions simples à mettre en œuvre pour améliorer la démocratie locale comme la retransmission des conseils municipaux et communautaires, la généralisation de la demi-heure citoyenne avant les conseils, la mise en place de panneaux réservés aux associations ou encore l'installation de Conseils de jeunes ou de sages.