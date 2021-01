Yannick Bestaven vainqueur du Vendée globe. Le skipper rochelais remporte la 9e édition de cette course en solitaire et sans escale. Il a franchi la ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne dans la nuit, à 4h19 du matin, après 80 jours 13h 59 minutes et 46 secondes passés en mer. Il est arrivé 3e, mais le navigateur a été déclaré vainqueur en raison des compensations accordées pour avoir porté assistance à Kévin Escoffier. C’est Charlie Dalin qui a franchi le premier la ligne d’arrivée vers 23h30 hier soir. Il est 2e. Louis Burton termine 3e. Deux fois vainqueur de la Transat Jacques-Vabres, Yannick Bestaven inscrit son nom dans la légende avec cette nouvelle victoire.