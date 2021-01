Nature environnement 17 interpelle la Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime. Dans une lettre ouverte, son nouveau président Gérard Frigaux dénonce des pratiques barbares et d’un autre temps, après la diffusion dernièrement d’images sur les réseaux sociaux montrant des sangliers tués à l’arme blanche. Des pratiques à la limite de la légalité qui seraient répandues selon Gérard Frigaux, ardent défenseur de la cause animale et environnementale. On l’écoute :

Gérard Frigaux qui voudrait que les animaux sauvages bénéficient de mesures de protection dans le code rural, au même titre que les animaux d'élevage. Aujourd'hui, 60 espèces sont chassables en France, contre 29 au niveau européen. Il assure que son association restera vigilante quant à la protection de certaines espèces actuellement menacées.