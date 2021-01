Faible mobilisation des profs hier dans l’académie de Poitiers. A peine 10% des enseignants se sont mis en grève, que ce soit dans le premier comme le second degré. Les manifestations ont finalement peu mobilisé, malgré l’appel des syndicats pour protester contre les faibles salaires et le manque de personnel. Ils étaient une centaine de manifestants le matin à Saintes et une cinquantaine à Rochefort. Et 200 l’après-midi à La Rochelle. Un nouvel appel à la mobilisation nationale a été lancé pour le 4 février.