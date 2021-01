Ouvert mercredi dernier, le centre de vaccination de Surgères fermera ses portes demain pour une semaine. Faute de doses suffisantes, il ne peut plus vacciner. Sa réouverture est prévue mercredi prochain. Que ceux qui se sont déjà inscrits se rassurent. Aucun rendez-vous n’est annulé. Il sont tous reportés. Le planning est complet jusqu’au 15 février. Mais il est possible de s’inscrire sur la liste d’attente au 05 46 07 06 84. Cela concerne toujours les plus de 75 ans.