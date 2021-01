Du nouveau dans le monde de l’édition avec la sortie vendredi dernier de « Poyaud, l’aventure humaine racontée par ceux qui l’ont vécue ». Un recueil de seize témoignages d’anciens salariés signé Véronique Amans, auteure et biographe, qui vit à Surgères. Surgères qui fut la terre d’accueil de cette entreprise fondée en 1909 par l’industriel Abel Poyaud sous le nom de Société surgérienne de construction mécanique et devenue 90 ans plus tard propriété du groupe Wärtsilä. Une aventure économique qui fut à la fois humaine et technologique, comme le raconte l’auteure Véronique Amans :

Ce livre a été réalisé en partenariat avec la Ville de Surgères qui tenait à rendre hommage à cette entreprise qui a fait rayonner Surgères à travers le monde et qui fait aujourd’hui partie du patrimoine industriel local, comme le souligne la maire Catherine Desprez :

« Poyaud, l’aventure humaine racontée par ceux qui l’ont vécue » par Véronique Amans, aux éditions La Nage de l’ourse, est disponible au prix de 15 euros à la Librairie des thés à Surgères et bientôt à l’Office de tourisme. Véronique Amans qui envisage désormais d’écrire une rétrospective sur l’histoire des laiteries toujours liée à la ville de Surgères.