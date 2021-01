Vers une grève massive dans l’Education nationale. Six syndicats appellent à la mobilisation des profs ce mardi partout en France. L’intersyndicale enseignante réclame plus de postes et une revalorisation salariale. Mais le dialogue social semble rompu avec le ministère et les discussions sont au point mort. Ce que regrette Cécile Baduel, secrétaire départementale de la fédération FO de l’enseignement :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/educ-1.mp3 Et le contexte sanitaire n’arrange en rien les difficultés rencontrées par les enseignants, et ne fait qu’accentuer une situation déjà très tendue :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/educ-2.mp3 Les syndicats comptent maintenir la pression sur le gouvernement. Trois rassemblements sont prévus aujourd’hui en Charente-Maritime : à 10h30 devant le palais de justice de Saintes et esplanade Jean-Louis Frot à Rochefort. Et à 14h place de Verdun à La Rochelle.