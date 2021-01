Six jeunes ont été mis en examen après le vaste coup de filet mardi dernier dans plusieurs camps des gens du voyage en Charente-Maritime. Une jeune femme de 19 ans et six hommes ayant pour la plupart moins de 30 ans. Deux individus ont été écroués. Les mis en cause sont soupçonnés d’une cinquantaine de vols commis entre décembre 2019 et septembre 2020. Pour rappel, et parallèlement à cette affaire, un individu a déjà été jugé en comparution immédiate pour détention de stupéfiants et condamné à 10 mois de prison ferme et la révocation d’un sursis de deux mois.