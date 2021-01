Le chantier de construction du futur pôle de transformation des produits locaux à Saujon est lancé. Les travaux ont démarré le 4 janvier sur le site du parc d’activité économique de La Roue 2. Ils vont durer dix mois pour une livraison de l’équipement prévue en novembre. Porté depuis cinq ans par la Communauté d’agglomération Royan atlantique, ce projet a pour ambition de favoriser le développement des circuits courts, en soutenant particulièrement les éleveurs qui aujourd’hui n’ont pas d’outil de découpe et de transformation à proximité. On écoute le président de la CARA Vincent Barraud :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/cara-1.mp3 Amandine Massé est responsable du service Développement agricole, ostréicole et ruralité au sein de la CARA. Elle nous dit à quoi va ressembler ce nouvel équipement :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/cara-2.mp3 A noter que ce pôle de transformation des produits locaux sera dirigé par des éleveurs et maraîchers associés. Coût total de l’opération : 2,23 millions d’euros.