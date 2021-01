La colère de la maire de Marennes-Hiers-Brouage contre le manque de vaccins anti-covid. Claude Balloteau s’insurge. Alors que la Ville et ses partenaires ont déployé des efforts considérables pour ouvrir dans l’urgence hier après-midi un centre de vaccination, il n’y aura pas autant de doses que prévu pour vacciner toutes les personnes de plus de 75 ans qui se sont déjà inscrites. Cela implique donc de devoir recontacter près de 300 personnes pour reporter leur rendez-vous, comme le déplore Claude Balloteau qui pense à tous ces seniors fragilisés, confinés par sécurité et en attente du vaccin. On l’écoute :

Claude Balloteau qui exige plus de transparence et de soutien de la part du gouvernement, ce qui, je cite, « éviterait ce genre de désagréments très regrettables ». Aujourd’hui, les prises de rendez-vous sur Doctolib sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les personnes concernées par la vaccination sont invitées à appeler le 05 86 57 00 15. Un élu prendra leurs coordonnées afin de les recontacter ultérieurement pour prendre un rendez-vous. Jacky, lui, a eu plus de chance. Ce retraité et bénévole de l’association des Donneurs de sang de Marennes a pu se faire vacciner ce jeudi. On écoute sa réaction :