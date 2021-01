Recycler son sapin de Noël en le donnant à manger aux animaux, c’est l’idée originale née d’un partenariat entre le syndicat mixte de valorisation des déchets Cyclad et la Ferme de Magné à Sainte-Gemme, près de Marennes. Après les fêtes, ce sont près de 500 sapins qui ont pu être collectés auprès des habitants de cinq communes partenaires de l’opération. Ces sapins permettent de nourrir les 80 chèvres, lamas et moutons du parc, grâce à leurs aiguilles qui constituent un excellent complément alimentaire pour les animaux. Le reste est broyé et sert de paillage comme nous l’explique Henri Cook, directeur adjoint de la Ferme de Magné, qui se félicite de cette action :

Bilan positif donc pour cette opération qui est une première comme le souligne Alexandre Boucherie, chargé de mission zéro déchet à Cyclad :

A noter que l’année prochaine, une partie du paillage pourra être récupérée et séchée pour servir de litière aux animaux du parc. Un parc qui est aussi un centre d’aide par le travail pour les personnes handicapées et qui s’engage de nouveau dans une démarche responsable.