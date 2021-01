Scène ouverte avec l’auteure Nicole Jeanneton Marino de Paris.

Nicole Jeanneton-Marino, est née à Paris. Professeure de lettres et d’allemand, elle a fait ses études à l’Université de Strasbourg, Francfort/Main, et Paris VIII. Elle a enseigné en Suisse, aux Etats-Unis et en Allemagne. Parallèlement, elle a été la correspondante du Mag. culturel allemand en français « ECOUTE » (rubriques littérature et société). Très intéressée par l’Art, elle a organisé des expositions de peinture à Giverny. Depuis l’âge de 5 ans, elle pratique le piano. Son premier livre, « Ma mère, mon enfant » – témoignage sur la vie en maison de retraite – a reçu le Prix de la Plume d’Or au Salon du Livre de La Rochelle en 2010. Elle propose des conférences sur « L’importance du rôle de la famille dans l’accompagnement d’une personne âgée en perte d’autonomie ». Engagée dans la vie associative, elle milite pour les Droits des femmes, et a fondé l’association « Femmes Pro Solidaires » ainsi que le Salon du livre féminin à la Rochelle en 2011. Elle est membre de la Société des Auteurs de Poitou-Charentes.

Déjà publié :

« Ma mère, mon enfant », Témoignage

« La chevelure dorée », Nouvelles

« Vengeance exquise », Nouvelles

« Des Bêtes à Histoires », Nouvelles

« Une cure thermale », Pamphlet illustré

« Fifi et Jojo », Livre illustré pour jeunes enfants

« Les Lettres de l’Espoir »

https://www.facebook.com/nicolina17