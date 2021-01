Après Royan, les prises de rendez-vous sont également suspendues à Saintes et Rochefort. Les services de l’Etat et l’Agence régionale de santé ont demandé un arrêt temporaire pour cause de tension en approvisionnement des vaccins sur toute la France. Et ce jusqu’à nouvel ordre. A Saintes, le centre de vaccination, qui a ouvert hier, est complet jusqu’à mi-mars. Il doit prendre en charge 7 500 patients de plus de 75 ans. Et puis à Marennes et Châtelaillon-Plage, alors que les centres de vaccination doivent ouvrir aujourd’hui, les prises de rendez-vous sont également suspendues jusqu’à nouvel ordre.