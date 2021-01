Nouvel appel à la mobilisation aujourd’hui dans les secteurs de la santé, du social et du médico-social. Deux rassemblements sont prévus en Charente-Maritime : à 11h devant l’hôpital de Rochefort et 13h30 devant l’hôpital de La Rochelle. Plusieurs syndicats dénoncent la dégradation des conditions de travail et de prise en charge des patients. Ils réclament plus de moyens humains et matériels.