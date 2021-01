Une vingtaine de profs d’EPS se sont mobilisés hier après-midi à La Rochelle. Comme dans plusieurs villes de France, ils ont manifesté leur colère devant la direction académique de l’Education nationale pour dénoncer les nouvelles mesures gouvernementales, mises en place dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Ils n’ont en effet plus l’autorisation de proposer des activités physiques et sportives en intérieur. On écoute Vincent Mocquet, secrétaire départemental du Snep-FSU 17, qui ne comprend pas :

Sans compter les conditions météos actuelles qui ne favorisent pas la pratique sportive à l'extérieur. Vincent Mocquet appelle à amplifier le mouvement à l'occasion d'une nouvelle journée d'action dans l'Education nationale prévue mardi prochain. A noter qu'une délégation a demandé à être reçue hier par la directrice académique qui a leur a adressé une fin de non-recevoir.