La campagne de vaccination contre le Covid-19 bat son plein en Charente-Maritime. Depuis lundi, les centres ouvrent peu à peu sur l’ensemble du territoire pour vacciner les plus de 75 ans. A priori, tout se déroule pour le mieux. Pas de problème majeur, ni de pénurie de vaccins en vue selon le préfet Nicolas Basselier, qui assure que tout est mis en œuvre pour le bon déroulement des opérations :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/vaccin-pref-1.mp3 Les doses de vaccin arrivent progressivement dans les 15 centres de vaccination de Charente-Maritime. Ces ravitaillements sont effectués suivant un calendrier très précis. Et chaque site est approvisionné au compte-goutte comme le souligne Eric Morival, délégué territorial de l’Agence régionale de santé en Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/vaccin-pref-2.mp3 Mais il va falloir être patient pour se faire vacciner. Il faut savoir que les délais d’attente peuvent aller jusqu’à quatre semaines. Aujourd’hui, ce sont les centres de Marans, Surgères et Saint-Pierre-d’Oléron qui ouvrent aux plus de 75 ans. Puis Marennes demain après-midi.