Les profs d’EPS dans la rue aujourd’hui à La Rochelle. Le syndicat enseignant Snep-FSU appelle à un rassemblement cet après-midi à 14h devant la Direction académique de l’Education nationale. Il proteste contre les nouvelles mesures gouvernementales pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, et notamment l’interdiction de proposer des activités physiques et sportives en salle. Le syndicat ne comprend pas, alors que, je cite, « il n’y a aucun problème à entasser les élèves en salle de classe. Vu les conditions météos, cela revient à supprimer purement et simplement l’EPS », estime-t-il. Une audience a été demandée auprès de la directrice académique Annick Baillou.