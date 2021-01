Vaste coup de filet ce mardi dans une dizaine de camps des gens du voyage en Charente-Maritime. Près de 200 gendarmes et policiers et un hélicoptère, renforcés par des unités spécialisées comme le RAID, ont été mobilisés dès 6h ce matin à Rochefort et Tonnay-Charente. Onze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, dans le cadre d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction rochelais. Des perquisitions ont été menées. Les mis en cause sont soupçonnés d’une cinquantaine de vols aggravés commis en décembre 2019 et septembre 2020. Des raids nocturnes commis principalement des commerces, des entrepôts ou des administrations où des véhicules, de l’outillage ou des vêtements ont été dérobés.