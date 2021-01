A Surgères, la vaccination va démarrer demain à 8h30. 3000 personnes de plus de 75 ans sont vaccinables sur le territoire de la Communauté de communes Aunis Sud. Elles peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous sur doctolib.fr ou au 05 46 07 06 84. Le téléphone ne cesse de sonner depuis l’ouverture du standard vendredi, comme nous avons pu le constater hier après-midi, lors de la mise en place du centre de vaccination à la salle du Castel park. Médecins, infirmières et élus se coordonnent pour que tout se déroule dans de bonnes conditions, malgré l’urgence et l’ampleur d’une telle organisation. Tout n’est pas encore totalement opérationnel comme le souligne la maire de Surgères Catherine Desprez :

Un travail de coordination indispensable pour le bon déroulement des opérations. C’est ce que nous disent Catherine Boutin et Marie-Ange Ross, infirmières libérales et référentes :

Deux personnes à temps plein ont été recrutées pour assurer le secrétariat, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, jours d’ouverture du centre. Une ouverture particulièrement attendue pour Marc et Michèle, un couple de 83 ans qui est venu hier après-midi en repérage à Surgères :

Voilà Marc et Michèle qui se feront vacciner lundi prochain.