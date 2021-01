A Marennes, pas d’ouverture du centre de vaccination avant la fin de semaine. La Ville n’est pas en mesure d’accueillir les habitants de la communauté de communes avant jeudi 13h30. En cause : une logistique importante et complexe à mettre en œuvre. Il n’aura fallu que dix jours à la mairie pour s’organiser. La vaccination aura lieu au Centre d’animation et de loisirs. Uniquement sur rendez-vous. En ligne sur doctolib.fr ou par téléphone au 05 86 57 00 15. Et ce à partir de ce matin.