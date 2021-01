Les tournages s’enchaînent à Rochefort. Après « Le Bal des folles » de Mélanie Laurent, c’est un téléfilm pour France 3 qui sera tourné à partir de demain et pour une durée de trois semaines. Un téléfilm de la collection « Les Mystères de… » intitulé « Les Mystères de l’école de gendarmerie » qui est en fait la suite des « Mystères du Bois galant » déjà tourné en pays rochefortais en 2019. Avec toujours le même réalisateur Lorenzo Gabriele et les mêmes comédiens Sara Mortensen et Olivier Sitruk, mais aussi Laurie Bordessoules, originaire de Soubise, qui joue également dans la série « Plus belle la vie ». Le tournage aura lieu à la piscine municipale, au lycée Merleau-Ponty, au centre des impôts et à l’aérodrome de Saint-Agnant.