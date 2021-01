L’état de la vaccination contre le covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. 34 689 injections ont été administrées sur l’ensemble du territoire régional depuis le 4 janvier, dont 3 775 en Charente-Maritime. 25 680 chez les professionnels de santé, médico-sociaux, secours et aide à domicile de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de risques. Et 9 009 chez les publics prioritaires résidant en Ehpad ou dans les Unités de soins de longue durée. La campagne de vaccination s’accélère aujourd’hui avec l’ouverture de 90 centres de vaccination en Nouvelle-Aquitaine pour les plus de 75 ans ou présentant des pathologies à haut risque. Objectif : atteindre les 100 000 vaccinations d’ici la fin du mois.