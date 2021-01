Frédérique Tuffnell dit « non » aux éoliennes sur l’agglomération de La Rochelle. C’est ce qu’a déclaré la députée de la Charente-Maritime au cours d’un entretien vendredi avec les opposants aux projets éoliens actuellement en cours sur le territoire. Une vingtaine de machines pourraient en effet s’y implanter prochainement. Frédérique Tuffnell a fait savoir aux militants qu’elle soutient leur engagement, et particulièrement les associations Vent debout vérinois et Non aux éoliennes sur la CDA qui se mobilisent. Ces dernières demandent un moratoire immédiat et des débats publics sur la question.