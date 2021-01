Huit nouveaux cas de covid-19 au Stade rochelais. C’est ce qu’a annoncé ce matin le club de rugby, après la réalisation hier de plusieurs dépistages au sein de l’effectif professionnel et chez les espoirs. Deux cas positifs ont été détectés chez les pros. De nouveaux tests PCR doivent être effectués demain. La reprise des entraînements prévue ce vendredi est repoussée au plus tôt à dimanche. Le groupe des Espoirs compte six nouveaux cas de covid. Le centre d’entraînement reste totalement fermé dans l’attente du prochain bilan.