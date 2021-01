La campagne de vaccination s’accélère. Dès lundi, elle s’ouvre aux personnes de plus de 75 ans ou présentant des pathologies à haut risque, et uniquement sur rendez-vous. En Charente-Maritime, cela représente plus de 82 000 personnes âgées de plus de 75 ans. Toutes celles relevant des catégories prioritaires et qui souhaiteront être vaccinées le seront au cours des semaines à venir. Toutefois, elles sont invitées à étaler leurs démarches de prise de rendez-vous afin d’éviter la saturation des plateformes téléphoniques et des sites internet comme cela a été le cas hier. Mais tout est rentré dans l’ordre depuis.

700 centres de vaccination doivent ouvrir dans tout le pays la semaine prochaine. La liste des 15 prévus en Charente-Maritime a été publiée hier soir. Les autorités préfectorales, l’Agence régionale de santé et les collectivités locales s’organisent pour être prêtes dès lundi.

Dès lundi, les personnes âgées de 75 ans et plus pourront accéder à la vaccination via des centres qui mailleront l’ensemble du territoire de la Charente-Maritime. Les hôpitaux de La Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan et Jonzac, ainsi que la clinique Pasteur de Royan, sont déjà mobilisés depuis deux semaines maintenant pour la vaccination des professionnels de santé de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, ainsi que des personnes âgées résidant en Ehpad. Pour accompagner cette démarche, des centres de vaccination de proximité sont donc mis en place, comme à Surgères à la salle du Castel park qui accueillera les volontaires habitant sur le territoire de la Communauté de communes Aunis Sud. Mais aussi à Marennes, ville centre du Bassin de Marennes, qui a été choisie par les services de l’Etat. Le déploiement des moyens logistiques et humains est en cours d’organisation. Même chose à l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély qui va devenir dès lundi matin 9h centre de vaccination pour les Vals de Saintonge. La prise de rendez-vous se fait soit par internet ou par téléphone au 05 46 95 11 11. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un service de transport est proposé sur réservation au 05 46 33 39 75.

Sur l’île d’Oléron, c’est le complexe sportif de l’Oumière à Saint-Pierre qui a été retenu pour assurer la vaccination des Oléronais.

A Rochefort, la population devra se rendre au Palais des congrès.

L’Etat a confirmé qu’il y aura un vaccinodrome pour chaque communauté de communes ou d’agglomérations dans le département.